«Не больше 30!»: 55-летняя Ольга Кабо поразила внешним видом на кинопремьере

9 марта актриса Ольга Кабо посетила премьеру нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». 55-летняя кинодива пришла на светскую вечеринку со своей 24-летней дочерью Татьяной, но выглядела не сильно старше наследницы.

Надев яркий кремово-розовый наряд с украшением в виде стрекозы, актриса выглядела молодой и цветущей. На что тут же отреагировали пользователи социальных сетей.

«Какая красавица! Не больше 30!», «Обе на стиле», «До чего же молода, Ольга! Завидую», - такие комментарии оставляют поклонники.