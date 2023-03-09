«Не больше 30!»: 55-летняя Ольга Кабо поразила внешним видом на кинопремьере

9 марта актриса Ольга Кабо посетила премьеру нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». 55-летняя кинодива пришла на светскую вечеринку со своей 24-летней дочерью Татьяной, но выглядела не сильно старше наследницы.
Надев яркий кремово-розовый наряд с украшением в виде стрекозы, актриса выглядела молодой и цветущей. На что тут же отреагировали пользователи социальных сетей.
«Какая красавица! Не больше 30!», «Обе на стиле», «До чего же молода, Ольга! Завидую», - такие комментарии оставляют поклонники.
Ольга Кабо с дочерью на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Фото: Ольга Белова
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Напомним, что предыдущий год прошел для Ольги Кабо в судах – после развода со вторым мужем.