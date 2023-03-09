«Это стиль»: Жанну Эппле вырезали из нового фильма про авиакатастрофу

16 марта в российских кинотеатрах выйдет фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — о подвиге летчиков, которые посадили аварийный самолет под Москвой в августе 2019 года.

В картине снялись Егор Бероев, Ольга Хохлова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев и другие артисты. Одну из ролей сыграла известная актриса Жанна Эппле, только на экране вы ее не увидите. Как сама призналась 58-летняя артистка на премьере 9 марта, ее вырезали из готовой киноленты.

«Мы с Хохловой играли двух подруг, которые летят на этом самолете. Теперь нас называют «платиновые актрисы», — со смехом рассказала Жанна. — Что было в этом фильме? Наверное, самой яркой для меня была встреча с Дамиром (Юсуповым, реальным пилотом, посадившим самолет. — Прим. авт.). Я не представляла себе более интеллигентного, скромного человека, которому, наверно, судьбой было предназначено спасти людей. Это дорогого стоит».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».