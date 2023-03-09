«Слава богу, не сердце»: Сергею Гармашу на дом вызвали медиков

Вечером 9 марта в Сети появилась информация о вызове медиков домой к знаменитому актеру Сергею Гармашу. Якобы у 64-летнего артиста подскочило давление, но госпитализировать его не стали.

Журналисты связались с представителем кинозвезды Олегом Будриным.

«Нормально себя чувствует, ничего страшного. Просто супруга испугалась, что он что-то съел по дороге», — пояснил он корреспондентам канала «360».

«Я думал, у него с сердцем плохо. У него периодически бывают проблемы с сердцем. Сейчас, слава богу, не это. А так подробностей у меня нет.

Даже если госпитализируют, при отравлении — это нормальная вещь. Промоют и отпустят. Я думаю, все нормально, все в порядке».