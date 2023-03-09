Егор Бероев и Ксения Алферова вместе вышли в свет после слухов о расставании

Вечером 9 марта в Москве прошла звездная премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Популярный актер Егор Бероев сыграл в картине Дамира Юсупова — командира экипажа, который 15 августа 2019 года посадил аварийный самолет в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский, избежав жертв. Сам летчик тоже явился на премьеру, и актер с удовольствием фотографировался с ним.

«Он говорит: «Давай, я приду в летной форме, и ты тоже приходи в летной форме». Я говорю: «Слушай, давай, каждый будет сам собой. Ты — герой, а я — актер. Ну куда я пойду в летной форме?» — поделился Бероев.