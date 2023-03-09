Летчик, чудом посадивший самолет в кукурузном поле: «В фильме было, к чему придраться»

Вечером 9 марта в Москве прошла звездная премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — экранизации реального подвига российских пилотов.

Напомним, 15 августа 2019 года летчикам удалось удачно посадить авиалайнер Airbus A321–211 под аэропортом Жуковский: самолет взлетел, столкнулся со стаей чаек и не смог продолжать полет из-за повреждений двигателей. Пилоты сумели экстренно посадить его на кукурузном поле, и никто не погиб. И вот об этом подвиге сняли фильм.

Премьеру картины посетил Дамир Юсупов, командир того самого экипажа. Он же выступал консультантом для киношников, экранизировавших его историю.

«Фильм очень эмоциональный, его главный посыл — ценить то, что у нас есть, и не обольщаться тому, что будет завтра. Потому что ситуация всякие разные бывают в жизни, и сама жизнь может внезапно прерваться. Поэтому нужно ценить то, что есть. Если есть какая-то мечта, нужно ее воплощать и не сдаваться. Такая вот жизненная история. В фильме, конечно, было, к чему придраться. Но режиссер хотел показать его художественным», — рассказал Юсупов корреспонденту Teleprogramma.pro.

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