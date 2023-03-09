Егор Бероев о съемках в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы»: «На площадке были геройские поступки»

Известный актер Егор Бероев сыграл главную роль в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — о легендарных летчиках, которые чудом посадили падающий самолет в кукурузном поле под Жуковским 15 августа 2019 года. Бероев сыграл Дамира Юсупова.

На светской премьере фильма Егор рассказал журналистам Teleprogramma.pro, что самым сложным на площадке были тренировки на тренажерах.

«Вообще, на съемках мы делали порой геройские поступки. Но тут уже не нам судить, конечно», — скромно отметил артист.

Напомним, лайнер А321, командиром которого был Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20–30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными.

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