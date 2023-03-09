На известного российского актера в душе напало страшное насекомое

Вечером 9 марта в Москве состоялась светская премьера шоу «Новые звезды в Африке» канала ТНТ. Участники телепроекта явились поздравить друг друга с завершением экстремальных съемок и голодовки.

Так, 35-летний актер Вячеслав Чепурченко поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro, что подружился на съемках с Олегом Верещагиным, а главным испытанием для него стали всякие африканские букашки.

«Скорпиона не испугался. А вот когда в душевой на меня прыгнул неизвестный таракан, тогда — да…» — вспомнил с содроганием Вячеслав.

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