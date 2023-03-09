Ирина Винер о своем отстранении от международных соревнований: «Для меня это не играет никакой роли»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер нашей национальной команды Ирина Винер прокомментировала свое отстранение на два года Фондом гимнастической этики. В ближайшее время легенда спорта не сможет участвовать или получать аккредитацию на какую‑либо роль в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой Международной федерации гимнастики.

«Меня отстранили. Если отстранили специалиста, к которому приезжал весь мир… Мы выставляли на Олимпийские игры огромное количество стран — Японию, Венгрию, Армению, Казахстана, Узбекистан, США. Девочки у нас тренировались. Наверное, они потеряли нас... Но мы не потеряли ничего, у нас огромный потенциал, мы работаем», — сказала тренер в эфире канала «Матч ТВ».

«Я не собираюсь ничего заканчивать, для меня это не играет никакой роли, вообще. Чемпионат мира я вела онлайн. Все было здорово. Через полтора месяца после Олимпиады был ЧМ, восемь из девяти медалей выиграла Россия».