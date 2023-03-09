«Неловко было»: Женя Медведева вспомнила, как ее заставили раздеться перед пассажирами в аэропорту

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева стала гостьей YouTube-шоу «Я себя знаю» Азамата Мусагалиева и рассказала курьезный случай, который произошел с ней в аэропорту Шереметьево. Как-то раз в воздушной гавани известную спортсменку и гордость отечественного фигурного катания заставили раздеться до нижнего белья на глазах у сотен пассажиров.

«Приезжаю в аэропорт… А я очень люблю широкие кофты и всякие худи с навороченными цацками. И в тот раз я, как умный человек, решила надеть в аэропорт худи с огромными железными клепками, бляшками, со всякими цепухами. И, поскольку была такая ранняя осень, футболку я под низ не надевала. В лифаке я была (под худи. — Прим. авт.)», — поделилась фигуристка.

«Значит, подхожу на досмотр, мне, естественно, сказали повынимать все из карманов, снять обувь… Прохожу я через эту «пищалку», и она срабатывает. И они видят, что на мне цацки и вот это вот все, и говорят: «Снимай!» Я стою, говорю: «Не сниму». «Снимайте! Вы пищите, мы не можем вот так вас пропустить. Вам нужно снять верхнюю одежду». Я говорю: «У меня внизу ничего нет. Я не сниму». Они вызвали охрану, начали разбираться. В итоге меня все-таки заставили снять этот худи».