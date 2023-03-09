Бузова хочет включить в свою концертную программу чужую песню

Поклонники Ольги Бузовой с интересом наблюдают за новым шоу «Конфетка», в котором Ольга проявила себя как самый внимательный член жюри. В музыкальном шоу, которые выходит на канале ТНТ, звезды перепевают песни из интернета, и Бузова постоянно угадывает имена исполнителей.
В последнем выпуске Ольга так увлеклась, что и сама вышла на сцену и исполнила трек «Ультрафиолет» группы «Анжела Лондон». Бузова призналась, что ей одинаково интересно как петь самой, так и судить других исполнителей.
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«Как я постоянно угадываю звезд? У меня хорошая интуиция. Я просто стараюсь очень глубоко погрузиться в текст песни, в настроение автора и, исходя из этого, предположить, кто бы мог идеально передать изначальный смысл песни в новой аранжировке. Когда ты сидишь в жюри, в тебе играет азарт, ты пытаешься разгадать, кто же возьмется за переделку.
А когда ты на сцене, то ты стараешься сделать из песни конфетку, но при этом не испортить оригинал, чтобы он звучал, с одной стороны, в твоем стиле, с другой — с уважением к первоисточнику. Мне очень понравился «Ультрафиолет» группы «Анжела Лондон». Мне кажется, у нас получился классный хит, который я бы с удовольствием исполняла на концертах!» — приводит слова Ольги издание «РИА ФАН».