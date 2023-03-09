Бузова хочет включить в свою концертную программу чужую песню

Поклонники Ольги Бузовой с интересом наблюдают за новым шоу «Конфетка», в котором Ольга проявила себя как самый внимательный член жюри. В музыкальном шоу, которые выходит на канале ТНТ, звезды перепевают песни из интернета, и Бузова постоянно угадывает имена исполнителей.

В последнем выпуске Ольга так увлеклась, что и сама вышла на сцену и исполнила трек «Ультрафиолет» группы «Анжела Лондон». Бузова призналась, что ей одинаково интересно как петь самой, так и судить других исполнителей.

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