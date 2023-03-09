Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» прервал молчание о смерти своего товарища Тома Хаоса

По его мнению, в жизни Хаоса появился некто, кто начал настраивать его против «Отпетых мошенников», а Том был очень добрым и доверчивым парнем. Он ушел из коллектива в сольное плавание и не использовал бренд «Отпетых мошенников», а потом вдруг неожиданно передумал.

«Дальше пошло такое: появилась некая Вика Богомазова… Ну, это жена Гарика Богомазова. Она появилась где-то в ноябре 2021-го, и вот с ноября начались все эти чудеса с названием, с тем, что они будут со мной судиться за название, за то да се. Славик ушел в сольное, Гарик работает уже десять лет сам по себе. И вот они — я имею в виду Вика Богомазова — решили сделать себя настоящими «Отпетыми мошенниками». Но не могут же два коллектива ездить по стране…» — продолжает Сергей.

Аморалову пришлось бороться за название группы, в которой он остался последним из оригинального состава, а все восприняли это так, будто он душит карьеру Зинурова. При этом Сергей уверен, что бывшие участники «ОМ» не хотели с ним конфликта — их кто-то подначивал.

«Я думаю, что Славик попал в такую среду, которая его подзадушила… Он понял, что это не его уровень, что он попал в змеиное логово какое-то». «И вот Славу направили на этот путь неправильный. И в результате, им же надо было как-то его удерживать, с ним общаться, а он человек, привыкший совсем к другой жизни, он более тонкая материя. И что-то произошло вот, как мне кажется, в последний час (жизни Зинурова. — Прим. авт.)».

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Напомним, Том Хаос покончил с собой 10 марта 2022 года в своем подмосковном доме. По словам друзей и близких, перед смертью артист пребывал в глубокой депрессии, вызванной скандальным уходом из группы и одиночеством.