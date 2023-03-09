Аскольд Запашный в одиночку бросился тушить пожар

9 марта знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный увидел, как горят соседские машины, и немедленно позвонил в службу МЧС. А началось все с того, что в 4 утра отважный укротитель тигров проснулся от странных хлопков за окном.

Выглянув на улицу, Аскольд увидел полыхающие мусорные контейнеры – огонь вот-вот должен был перекинуться на стоящие рядом автомобили соседей. Запашный не растерялся: он в ту же минуту набрал номер экстренных служб, а сам бросился к месту происшествия – его машина тоже находилась в опасности.

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