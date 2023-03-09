Илья Авербух устроил в поддержку Костомарова ледовое шоу

8 марта в Петербурге состоялось грандиозное гала-шоу «Ледниковый период». Режиссер представления, фигурист Илья Авербух, провел его с целью поддержать своего коллегу — олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Зрители смогли увидеть выступления Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и других звезд фигурного катания, а специальным гостем программы стал певец Александр Панайотов: под его композицию свой номер исполнил Михаил Коляда.

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«Потрясающее шоу. Честно говоря, впервые вижу такого плана шоу. Радует, что так много фигуристов не только нового, но и старого поколения, если можно так сказать. На льду встретились разные олимпийские чемпионы», — приводит слова зрительницы Ирины издание «РИА ФАН».

Известно, что на протяжении шоу все желающие могли оставить для Романа Костомарова свои письма с пожеланиями скорейшего выздоровления.