Наталья Медведева рассказала, чем займется в свой день рождения

Звезда Comedy Woman, комедийная актриса Наталья Медведева, празднует свой день рождения 9 марта. Ее карьера началась с КВН — Наталья выступала в команде «Федор Двинятин». Позднее Медведева попала в клубный проект Made in Woman, который вскоре получил новое название — Comedy Woman — и стал выходить на телеканале ТНТ.

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Кроме того, Наталья Медведева — известная актриса кино: она снялась в комедийной мелодраме «Новогодний брак», в фильме «О чем говорят мужчины». Играла она и на театральной сцене, а также участвовала в популярных телевизионных проектах — «Ледниковый период», «Форт Боярд», «Последний герой». На вопрос корреспондента издания «РИА ФАН» о том, как она планирует провести свой день рождения, Наталья Медведева ответила: она будет отдыхать, и вообще посвятит этот день себе.