Авербух заговорил о помощи Костомарову после ампутации стоп: «Наше семейное дело»

Илья Авербух дал понять, что за скорейшее выздоровление олимпийского чемпиона Романа Костомарова молятся не только его близкие, но и все те, кто знаком с фигуристом. Эта вся его ледовая семья, поклонники.
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Далеко не каждому в жизни выпадет такое испытание. И многие верят, что Роман Костомаров еще удивит всех. Главное — чтобы он смог побороть тяжелую болезнь и не сломился от ее последствий. В окружении фигуриста не сомневаются, что он нужен в спорте. Может быть чемпион выйдет на лед не в качестве парника, но в числе тренеров для подрастающих спортсменов.
Роман Костомаров перенес сепсис, гангрену, ампутацию стоп, микроинсульт, медикаментозную кому. Был подключен к ИВЛ. По свежим данным, его состояние остается стабильным.
«Мы не организовываем никакой там фонд и сбор средств — это наше семейное дело, и мы со всем справимся. Эта трагическая ситуация откликается в сердцах каждого человека», — отметил Авербух.
По материалам «Авторадио»