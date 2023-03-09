Авербух заговорил о помощи Костомарову после ампутации стоп: «Наше семейное дело»

Илья Авербух дал понять, что за скорейшее выздоровление олимпийского чемпиона Романа Костомарова молятся не только его близкие, но и все те, кто знаком с фигуристом. Эта вся его ледовая семья, поклонники.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Далеко не каждому в жизни выпадет такое испытание. И многие верят, что Роман Костомаров еще удивит всех. Главное — чтобы он смог побороть тяжелую болезнь и не сломился от ее последствий. В окружении фигуриста не сомневаются, что он нужен в спорте. Может быть чемпион выйдет на лед не в качестве парника, но в числе тренеров для подрастающих спортсменов.