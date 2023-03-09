Авербух заговорил о помощи Костомарову после ампутации стоп: «Наше семейное дело»

Авербух заговорил о помощи Костомарову после ампутации стоп: «Наше семейное дело»

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

За фигуриста переживает вся его ледовая семья.

Илья Авербух дал понять, что за скорейшее выздоровление олимпийского чемпиона Романа Костомарова молятся не только его близкие, но и все те, кто знаком с фигуристом. Эта вся его ледовая семья, поклонники.

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Далеко не каждому в жизни выпадет такое испытание. И многие верят, что Роман Костомаров еще удивит всех. Главное — чтобы он смог побороть тяжелую болезнь и не сломился от ее последствий. В окружении фигуриста не сомневаются, что он нужен в спорте. Может быть чемпион выйдет на лед не в качестве парника, но в числе тренеров для подрастающих спортсменов.

Роман Костомаров перенес сепсис, гангрену, ампутацию стоп, микроинсульт, медикаментозную кому. Был подключен к ИВЛ. По свежим данным, его состояние остается стабильным. 

«Мы не организовываем никакой там фонд и сбор средств — это наше семейное дело, и мы со всем справимся. Эта трагическая ситуация откликается в сердцах каждого человека», — отметил Авербух.

По материалам «Авторадио»

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