Что происходит с Романом Костомаровым: последние новости на 9 марта

Известный фигурист Роман Костомаров продолжает отчаянно бороться за свою жизнь. По последним данным на 9 марта, у спортсмена появилась положительная динамика в состоянии. Об этом сообщил Илья Авербух.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится», — заявил он.

Информацию про прогрессирующий сепсис Авербух не подтвердил и не опроверг. В любом случае, состояние Костомарова остается крайне тяжелым.

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