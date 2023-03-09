«О, это мама Беллы пришла, мама Беллы — актриса»: Климова о том, как ходит в школу к дочке от Месхи

Екатерина Климова призналась, что ее старший сын Матвей подумывает пойти учиться в театральную школу Олега Табакова. При этом актриса уверена, что свое сердце сцене отдаст и ее младшая дочка Белла, которая растет очень артистичной и харизматичной. Ей нравится ходить в театры. Малышка с легкостью высиживает спектакли, оперу и балет.

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По словам Климовой, ее дочка до какого-то момента не понимала, что значит, когда твоя мама знаменитая артистка. Сейчас, учась в первом классе Ломоносовской школы, малышка осознает, что появилась в непростой семье.