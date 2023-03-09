Бузова раздвинула полы шелкового халатика, засветив грудь в лифе: отфотошопила все лицо

Бузова раздвинула полы шелкового халатика, засветив грудь в лифе: отфотошопила все лицо

Ольга Бузова. Фото: соцсети героя публикации

Поющая телеведущая до такой степени сузила крылья носа, что он стал походить на узкую трубочку.

Ольга Бузова перемудрила с масками и ретушью, отфотошопив свое лицо до неузнаваемости. Страсть поющей телеведущей к идеальности сыграла с ней злую шутку. Поклонники едва узнали звездную блондинку, которая до такой степени сузила крылья носа, что он стал походить на узкую трубочку.

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При этом экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна поиграла с полами шелкового халатика, засветив упругую грудь в лифе. Все было сделано будто случайно.

Поклонники же призвали поющую телеведущую перестать так фотошопить лицо, сравнив ее с «рыбой-пилой».

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