«Присматриваемся к театральной школе Олега Табакова»: Климова — о будущем сына Матвея

Матвей Петренко учится в 10 классе. Поэтому его мама уже задумывается над тем, с какой профессией ее сын свяжет свою судьбу. Похоже, что юноша не возражает против того, чтобы сниматься в кино, как его отец. Игорь Петренко также во всем поддерживает старшего сына.

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