«Присматриваемся к театральной школе Олега Табакова»: Климова — о будущем сына Матвея

Матвей Петренко учится в 10 классе. Поэтому его мама уже задумывается над тем, с какой профессией ее сын свяжет свою судьбу. Похоже, что юноша не возражает против того, чтобы сниматься в кино, как его отец. Игорь Петренко также во всем поддерживает старшего сына.
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«Судя по оценкам, сын — явный гуманитарий. Но при этом он очень обаятельный, в школе его все обожают. Мы присматриваемся к театральной школе Олега Табакова. Будем пробоваться. Чем раньше сын начнет учиться на актерском, тем раньше поймет, ту ли дорогу для себя выбрал», — говорит Климова.
Также актриса призналась, почему ее дети еще не снимались в кино. Екатерина Климова подметила, что это сложный процесс, так что у маленьких артистов, считай, нет детства. Экс-жена Гелы Месхи считает, что если уж идти в актеры, то не надо торопиться со съемками.
«Потом сложно переучиваться, налипают ненужные штампы. Лучше в положенном возрасте поступить туда, где растят профессиональных актеров. А еще я не беру детей на съемочную площадку, чтобы у них не было лишнего искушения, не хочу навязывать им выбор», — добавила актриса.
По материалам 7days