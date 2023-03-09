«Мы говорили: «Подселенец пришел»: Климова охарактеризовала съемки с Машковым

«Мы говорили: «Подселенец пришел»: Климова охарактеризовала съемки с Машковым

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Актрису впечатлило сценическое мастерство ее партнера.

Екатерина Климова в недавнем интервью вспомнила свои съемки с Владимиром Машковым.

Актриса не стала скрывать, что партнер по съемочной площадке произвел на нее неизгладимое впечатление, как впрочем, и на всех, кто присутствовал в кадре.

Дело в том, что Машков, по словам Екатерины Климовой, обладает каким-то присущим только ему одному магнетизмом. На площадке он становился совершенно другим человеком.

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«Его партнеры — опытные, народные артисты — просто цепенели от этой энергетики, от его дара перевоплощения в персонаж. Когда Владимир Львович появлялся на площадке, мы говорили: «Подселенец пришел». Он и сам это слово использовал. Имеется в виду — инопланетянин, существо другой природы.

Причем, отыграв свои реплики, Машков не уходил с площадки, даже если сильно устал», — говорит Климова.

По материалам 7days

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