«Мы говорили: «Подселенец пришел»: Климова охарактеризовала съемки с Машковым

Екатерина Климова в недавнем интервью вспомнила свои съемки с Владимиром Машковым.
Актриса не стала скрывать, что партнер по съемочной площадке произвел на нее неизгладимое впечатление, как впрочем, и на всех, кто присутствовал в кадре.
Дело в том, что Машков, по словам Екатерины Климовой, обладает каким-то присущим только ему одному магнетизмом. На площадке он становился совершенно другим человеком.
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«Его партнеры — опытные, народные артисты — просто цепенели от этой энергетики, от его дара перевоплощения в персонаж. Когда Владимир Львович появлялся на площадке, мы говорили: «Подселенец пришел». Он и сам это слово использовал. Имеется в виду — инопланетянин, существо другой природы.
Причем, отыграв свои реплики, Машков не уходил с площадки, даже если сильно устал», — говорит Климова.
По материалам 7days