«Показуха?»: невестка Пугачевой закатила богатую вечеринку в Майами: в стиле «шальная императрица»

8 марта Алена Краснова отметила свой 26-й день рождения в кругу друзей. По этому случаю модель закатила шумную вечеринку в одном из баров Майами, пригласив компанию молодых людей. На празднике отметился и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. В stories микроблога именинница делилась отчетными кадрами, которые она успела запечатлеть на тусовке по случаю своего дня рождения.

Невестка Кристины Орбакайте облачилась в приталенное бархатное платье-бюстье, умело подчеркнув свою тонкую осиную талию, стройные бедра и соблазнительные плечики. На голове у Алены красовалась тиара с каменьями.

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