«Показуха?»: невестка Пугачевой закатила богатую вечеринку в Майами: в стиле «шальная императрица»

8 марта Алена Краснова отметила свой 26-й день рождения в кругу друзей. По этому случаю модель закатила шумную вечеринку в одном из баров Майами, пригласив компанию молодых людей. На празднике отметился и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. В stories микроблога именинница делилась отчетными кадрами, которые она успела запечатлеть на тусовке по случаю своего дня рождения.
Невестка Кристины Орбакайте облачилась в приталенное бархатное платье-бюстье, умело подчеркнув свою тонкую осиную талию, стройные бедра и соблазнительные плечики. На голове у Алены красовалась тиара с каменьями.
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Поклонники с удивлением заметили, что Никита Пресняков не стал экономить на вечеринке в честь жены. Другие раскритиковали возлюбленную музыканта за стремление похвастаться богатой жизнью в Майами.
«К чему все это?», «Что за мода у молодых? Вместо того, чтобы радоваться моменту, все надо снять на камеру! Такое чувство, что праздник нужен только для того, чтобы потом поскорее всем показать», «Мы уже поняли, что там все дорого-богато», «Молодцы! Живут и кайфуют», «Показуха? Какое-то веселье напускное», — пишут пользователи Сети на фан-страничках в микроблоге.