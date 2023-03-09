Без ухудшений! В окружении Романа Костомарова выдали правду о его состоянии

Роман Костомаров с января проходит лечение, однако говорить о выздоровление пока еще рано. Два источника в окружении фигуриста поделились информацией о том, что пока состояние олимпийского чемпиона остается без изменений.
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Уточняется, что на данный момент в состоянии Романа Костомарова нет никаких улучшений, при этом ухудшений тоже не прослеживается. Его состояние называют стабильным.
Рядом с фигуристом неотлучно находится его жена Оксана Домнина. Она ездит в Коммунарку словно на работу, каждое утро.
Ранее хореограф Илья Авербух уточнил, что за фигуриста переживает вся их ледовая семья. Поклонники несут письма поддержки на выступления, все они адресованы олимпийскому чемпиону.
Сайт Teleprogramma.pro желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления.
По материалам sportrbc