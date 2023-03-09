Без ухудшений! В окружении Романа Костомарова выдали правду о его состоянии

Роман Костомаров с января проходит лечение, однако говорить о выздоровление пока еще рано. Два источника в окружении фигуриста поделились информацией о том, что пока состояние олимпийского чемпиона остается без изменений.

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Уточняется, что на данный момент в состоянии Романа Костомарова нет никаких улучшений, при этом ухудшений тоже не прослеживается. Его состояние называют стабильным.

Рядом с фигуристом неотлучно находится его жена Оксана Домнина. Она ездит в Коммунарку словно на работу, каждое утро.