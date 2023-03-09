Климова в «тюли» щегольнула ножками от ушей, вылезая из авто: взвизгнула, ступив на слякоть

Екатерина Климова прибыла на одно из светских мероприятий в полупрозрачном платье из «тюли», которое напомнило поклонникам свадебное. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» даже не смогла выйти из авто, боясь испачкать наряд. Верхнюю одежду экс-жена Гелы Месхи накидывать на плечи не стала. К красавице актрисе на подмогу поспешил некий мужчина, который явно смущался, не зная, как схватиться за платье артистки, чтобы не изменять шифон. Сама Климова повизгивала, ступив на слякоть. Весенний образ актрисы едва ли подходил для такой промозглой и сырой погоды.

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