«Когда мама словно третья сестра!»: Навка приобняла дочку от Жулина: в кадре и младшая Надя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в честь 8 Марта поделилась в своем микроблоге семейным фото, позировав со своими дочками. У звезды «Ледникового периода» есть старшая наследница от первого мужа тренера Александра Жулина - Саша. В браке с Дмитрием Песковым фигуристка воспитывает младшую дочку Надю. Разница в возрасте у девочек большая, но они прекрасно ладят между собой.
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На фото Татьяна Навка приобняла старшую дочку, которая внешне похожа на маму как две капли воды. На первом плане оказалась малышка Надя. Сразу видно, что девочка растет очень харизматичной.
«Пусть все в жизни будет волшебно, сказочно и невероятно здорово! Мечты исполняются, цели воплощаются, а родные и близкие всегда будут рядом!! Будьте здоровы и счастливы», - отметила фигуристка.
Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей. Фото: соцсети героя публикации
«Когда мама словно третья сестра!», «Саша такая уже взрослая! Красавица», «Сестрички похожи между собой чем-то! Обе белокурые, в маму пошли», «Три сестры! Где тут мама?», «Танюша все молодеет», «Хорошенькие! Красавицы такие», - пишут фолловеры.