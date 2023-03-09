«Тяжелейшая болезнь, с которой Ромка сражается...»: Авербух сделал заявление о Костомарове

Илья Авербух вышел на связь с поклонниками олимпийского чемпиона Романа Костомарова, приободрив всех небезразличных к беде, которая постигла спортсмена. С января фигурист находится под наблюдением врачей в Коммунарке. Он перенес медикаментозную кому, ампутацию стоп, микроинсульт. Но, как выразился Илья Авербух, его друг не сдается и продолжает бороться за свою жизнь.

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Хореограф продолжает гастролировать по городам России. Так, в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный» установили специальные ящики. Все желающие могли оставить в них слова поддержки, адресованные Роману Костомарову.