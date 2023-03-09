«Златовласка! На сестрицу Кристи похожа!»: Лиза Галкина с венском на голове заулыбалась отцу

Поклонники так и ахнули, едва узнав Лизу Галкину на свежем фото. Дочка Аллы Пугачевой в свои 9 лет стала еще больше похожа на старшую сестру Кристину. Очаровательная малышка улыбалась отцу, пока тот ее фотографировал.

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