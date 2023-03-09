«Златовласка! На сестрицу Кристи похожа!»: Лиза Галкина с венком на голове заулыбалась отцу

«Златовласка! На сестрицу Кристи похожа!»: Лиза Галкина с венском на голове заулыбалась отцу

Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: личный архив

Шоумен Максим Галкин* поделился редким фото с дочкой.

Поклонники так и ахнули, едва узнав Лизу Галкину на свежем фото. Дочка Аллы Пугачевой в свои 9 лет стала еще больше похожа на старшую сестру Кристину. Очаровательная малышка улыбалась отцу, пока тот ее фотографировал.

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«Светловолосая, как и старшая сестра Кристина», «Златовласка! На сестрицу Кристи похожа!», «Какая красивая девчулька!», «Миленькая такая... нежная! Лапочка», «Максим постарался... такая очаровашка появилась в семье», «Вся такая деловая! Видны гены Аллы», — пишут фолловеры.

Лиза Галкина. Фото: личный архив

Лиза Галкина позировала в кадре в белой блузе и с венком на голове. Свои длинные волосы девочка заплела в косу до пояса.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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