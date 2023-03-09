Распаренная Волочкова показала кусты меж ног: зеленые иголки топорщатся

Снимки Анастасии Волочковой не оставляют ее подписчиков равнодушными. Одни восхищаются смелостью балерины и ее фигурой, другие критикуют за чрезмерную худобу или откровенность. Тем не менее, звезда не собирается останавливаться и 8 Марта порадовала (а хейтеров подразнила) новой порцией банного контента.