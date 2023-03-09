Распаренная Волочкова показала кусты меж ног: зеленые иголки топорщатся

Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина поделилась в Сети новым фото.

Снимки Анастасии Волочковой не оставляют ее подписчиков равнодушными. Одни восхищаются смелостью балерины и ее фигурой, другие критикуют за чрезмерную худобу или откровенность. Тем не менее, звезда не собирается останавливаться и 8 Марта порадовала (а хейтеров подразнила) новой порцией банного контента.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети 

Волочкова посетила парную и прямо там устроила фотосессию. Позируя в любимом шпагате на полке, артистка разместила меж ног огромный хвойный веник. Обычно звезда парится дубовым или березовым, но тут решила ради разнообразия взбодриться иголками.

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