Распаренная Волочкова показала кусты меж ног: зеленые иголки топорщатся

Снимки Анастасии Волочковой не оставляют ее подписчиков равнодушными. Одни восхищаются смелостью балерины и ее фигурой, другие критикуют за чрезмерную худобу или откровенность. Тем не менее, звезда не собирается останавливаться и 8 Марта порадовала (а хейтеров подразнила) новой порцией банного контента.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Волочкова посетила парную и прямо там устроила фотосессию. Позируя в любимом шпагате на полке, артистка разместила меж ног огромный хвойный веник. Обычно звезда парится дубовым или березовым, но тут решила ради разнообразия взбодриться иголками.
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