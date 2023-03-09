Илана из «Уральских пельменей» купила квартиру в Дубае: в дорогом комплексе, который еще не построили

Илана Юрьева, актриса из шоу «Уральские пельмени», похвасталась, что стала обладательницей недвижимости в Дубае. Красотка вместе с мужем приобрела квартиру в небоскребе. Чтобы совершить сделку, звезда летала в Эмираты и отсмотрела несколько вариантов.

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Юрьева подчеркнула, что переезжать не планирует, квартира нужна для того, чтобы в любое время можно было прилететь к морю и солнцу.

«Уже внесли первый взнос, так что можете нас поздравить. Сразу говорю, мы никуда не переезжаем! Наша семья давно мечтала о квартире заграницей, так чтобы на море, где тепло круглый год, приехать в отпуск как к себе домой. А в то время, пока мы там не бываем, можно сдавать за хорошие деньги», - сообщила звезда.

Квартира, которую в итоге выбрала семья звезды, находится неподалеку от залива, в комплексе The Viewz by Aston Martin. Ценник на апартаменты здесь стартует от 17 800 000 рублей, сообщает KP.RU. Правда, дом еще на этапе проекта.