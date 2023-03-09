Пригожин - про опального Урганта: «История вопиющая»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался про Ивана Урганта и его «отмену». Шоумен уже второй год не появляется в эфире Первого канала, его передача «Вечерний Ургант» будто подвисла в воздухе, лишь слухи витают то о закрытии, то о продолжении. Также артист перестал быть ведущим «Золотого граммофона» - впервые с 2008 года!

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Пригожин считает, что с Ургантом несправедливо обошлись. И объяснил это тем, что Иван ничего такого не сказал. А «черный квадрат» - это цепная реакция шоумена в состоянии шока.

«Я считаю, что история с Иваном вообще вопиющая. Ваня ничего не сказал», - убежден Пригожин. – «Мы все, представители искусства, музыки, кино, театров, не должны разбираться в политике. Нас, кстати, на протяжении всех этих лет отучали лезть в политику. Говорили: «Не лезьте в политику, занимайтесь своими делами». Все занимались своими делами. У всех возникла цепная реакция — повесить черные картинки, потому что все охренели, у всех был шок».

По материалам программы «Вы держитесь!», RTVI