Новости шоу-бизнеса: Батрутдинов стал ведущим КВН, Джиган вернулся в семью, рэпер Птаха попал под обстрел

Рэпер Птаха попал под обстрел

Исполнитель Давид Нуриев, наиболее известный как рэпер Птаха, попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР, связь с ним отсутствует.

Батрутдинов стал ведущим КВН

На смену Александру Маслякову пришел новый ведущий. На этот раз вести игры стал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Джиган воссоединился с семьей

Рэпер Джиган воссоединился с семьей 8 Марта. Долгое время музыкант был отстранен от дома и детей. Дело идет к разводу, переживали поклонники. Но, судя по всему, жена рэпера сжалилась над мужем.