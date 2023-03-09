Новости шоу-бизнеса: Батрутдинов стал ведущим КВН, Джиган вернулся в семью, рэпер Птаха попал под обстрел

Рэпер Птаха попал под обстрел
Исполнитель Давид Нуриев, наиболее известный как рэпер Птаха, попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР, связь с ним отсутствует.
Батрутдинов стал ведущим КВН
На смену Александру Маслякову пришел новый ведущий. На этот раз вести игры стал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.
Джиган воссоединился с семьей
Рэпер Джиган воссоединился с семьей 8 Марта. Долгое время музыкант был отстранен от дома и детей. Дело идет к разводу, переживали поклонники. Но, судя по всему, жена рэпера сжалилась над мужем.