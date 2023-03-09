Исправился папа: не пришедший на день рождения к дочке Прилучный посетил ее концерт

Судя по всему, так папа реабилитировался перед наследницей. Поскольку несколькими днями ранее он не пришел на день ее рождения. Мия отмечала семилетие, ее мама закатила пышную вечеринку с аниматорами, конкурсами и тортом. Взрослые тоже веселились от души, а вот звездного отца именинницы среди присутствующих не было.

Добавим, что Прилучный скоро станет многодетным папой. Нынешняя жена актера, 27-летняя Зепюр Брутян этой весной подарит ему наследника. Или наследницу – пол ребенка пара еще не сообщила.

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