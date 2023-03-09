Дарья Донцова потеряла мужа: умер от рака 8 Марта

Праздничный день 8 Марта в семье Дарьи Донцовой стал черным в календаре. Скончался муж писательницы, академик РАН, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ Александр Донцов. Причиной смерти стал рак кишечника, с которым мужчина продолжительное время боролся.

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О страшном диагнозе мужа Донцова узнала в 2021 году, только оправившись сама от онкологии – пережила четыре операции и 18 раз делала химиотерапию. Но настроена была оптимистично, ведь своим примером доказала, что победить недуг можно. Однако, бой супруга с болезнью оказался неравным. Не стало Александра Донцова на 74-м году жизни. О дате прощания и похорон будет сообщено позднее.

Александр Донцов был третьим мужем писательницы. Они поженились в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий, сын Александра от предыдущего брака.