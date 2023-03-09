Максим Галкин* выступил в Санкт-Петербурге с концертом

Пятый муж Аллы Пугачевой, пародист и телеведущий Максим Галкин* уже год колесит по миру. Он вынужден практически безвылазно гастролировать, чтобы обеспечить достойную жизнь в дорогом Израиле своей семье.

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В марте у Галкина* - тур по США. Он ежедневно выходит на сцену, радуя своих поклонников шутками и песнями. Накануне 8 Марта шоумен дал концерт в Санкт-Петербурге, штат Флорида. И остался в восторге от того, как его приняли.

«Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге штат Флорида! Это была невероятно теплая встреча!» - написал шоумен.

Вернется к семье шоумен не скоро. До апреля у него все расписано в Америке, вероятно, увидеться с женой он сможет на день ее рождения – Примадонна родилась 15 апреля.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента