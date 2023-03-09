Яна Кошкина задрала подол до самого бедра: там должно быть белье, а его нет!

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина снимается в новом сериале, который пока не рассекретила. Но кадрами с закулисья красотка делится в Сети. И новое фото не на шутку всполошило фолловеров. Ведь красотка на нем предстала в больничном халатике и компрессионных чулках.

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Причем, Кошкина совершила жест, который свел с ума половину фанатов. Она задрала подол «наряда», оголив бедро. Там уже должно быть нижнее белье, но зрители его не обнаружили. Судя по всему, Кошкина играет в сериале пациентку некой клиники. Подробности актриса пообещала позже.