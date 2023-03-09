Коса до пояса, улыбка Аллы: как изменилась Лиза Галкина в Израиле

Алла Пугачева с семьей эмигрировала в Израиль, получив гражданство. Дети артистки от пятого мужа Максима Галкина* Гарри и Лиза тоже влились в новую для себя жизнь. Поклонники семейства лишились возможности наблюдать, как растут двойняшки – глава семьи принял решение прекратить освещать жизнь своих близких в Сети.

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Но 8 Марта шоумен сделал исключение. И в честь Международного женского дня показал дочку Лизу. Она сильно выросла, стала заметно старше, от прежней малютки мало что осталось – теперь это статная повзрослевшая девочка с косой до пояса и улыбкой мамы Аллы. Осенью дочка певицы отпразднует юбилей.

«Повзрослела детка», «Какая красавица!», «Боже, какая красота!», «Как выросла», «Ой какая Лиза красавица, вся в маму», «Любимая девочка! Как выросла», «Копия мамы в профиль», «Как она на маму похожа», - пишут наперебой фолловеры.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента