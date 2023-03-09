Ольга Бузова в стрингах вынырнула из бассейна: пышные чресла обтекают – вид сзади впечатляет

Поющая телеведущая Ольга Бузова завершила свой африканский вояж, прилетев в Дубай. Здесь артистка остановилась на праздник, который провела на курорте. Не обошлось без купаний – звезда обожает водные процедуры.

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Облачившись в крохотный купальник на тонких тесемках, красотка вынырнула из бассейна на бортик. От этого видео подписчикам стало жарко еще и потому, что Ольга продемонстрировала внушительный виды сзади. Если бы не стринги, зрелище едва ли было столь впечатляющим.