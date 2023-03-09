Свадебный переполох: 37-летняя дочь Малинина и Зарубиной выходит замуж

Старшая дочь певца Александра Малинина и Ольги Зарубиной Кира выходит замуж. Радостную новость сообщила мама невесты. 37-летняя Кира Евдокимова уже получила предложение руки и сердца от состоятельного американского бизнесмена. Сама девушка с детства живет в США.

«Они познакомились два года назад, а сейчас помолвлены. Живут хорошо. У него есть своя огромная ферма, он выращивает баранов, но основной доход идет из компании, которая занимается вырубкой лесов. Обеспеченный парень. И что мне понравилось, на нее он никогда денег не жалеет», - рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ Зарубина.

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Добавим, что Ольга Зарубина недолго была второй женой Александра Малинина. Дочь Кира родилась у нее в 1985 году. Певица вспоминала, что брак с ним тогда принес ей только огорчения: «С ним было не очень хорошо, была депрессия, человек гулял».

В этом году Малинину придется помотаться по свету. Ведь недавно другая дочь певца, Устинья, тоже объявила, что скоро у нее свадьба. 22-летняя студентка Лондонской консерватории выйдет за своего давнего знакомого, ровесника из состоятельной семьи.