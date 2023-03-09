Пригожин пожаловался, как Пугачева задвинула Валерию: «Ставила ультиматум, чтобы не было в программе»

Алла Пугачева недолюбливала певицу Валерию. На это намекнул продюсер Иосиф Пригожин. В интервью телеканалу RTVI он рассказал, что Примадонна даже диктовала определенные условия, которые касались исполнительницы хитов «Часики».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пугачева сделала так, чтобы Валерию не приглашали в проекты Первого канала. Почти 20 лет назад Алла Борисовна была наставницей на одной из «Фабрик звезд». И именно в то время она закрыла дорогу Валерии, сообщил Пригожин.

«Я знаю точно, когда Алла Борисовна приходила на «Фабрику звезд», то ставила ультиматум Константину Эрнсту, чтобы Валерии не было в той или иной программе. Вот ей так хотелось», - развел руками Пригожин.

К слову, это еще один случай, подтверждающий, что Пугачева перекрывала дорогу другим знаменитостям на музыкальный Олимп. Жалобы на Аллу Борисовну то и дело раздаются от самых разных исполнителей.