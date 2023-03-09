Волочкова раздвинула ноги на 180 градусов, увенчав голову веником в бане: повелительница шпагата и парилки

Балерина Анастасия Волочкова регулярно посещает парную. Причем, имея собственную баню и купель у себя на Рублевке, артистка любит тестировать различные заведения. И там не отказывает себе в удовольствии щегольнуть шпагатами.

8 Марта артистка устроила себе водные процедуры в банном комплексе, в котором еще не была ни разу. Новое местечко пришлось по душе балерине. И она на радостях выполнила свой коронный номер – взобралась на полог и раскинула ноги на 180 градусов. Прикрывшись веником, артистка накинула хвойные ветки и себе на голову. Подписчики заметили, что выглядит артистка ни больше ,ни меньше, а повелительницей бани.

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