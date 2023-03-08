Король и Уильям не явились: принц Гарри и Меган Маркл крестили дочь Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл крестили свою 21-месячную дочь Лилибет. Обряд провел 3 марта архиепископ Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает издание People, отмечая, что имела место быть «небольшая, интимная церемония» в доме герцогов Сассекских в Монтесито (Калифорния).
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Крестным отцом девочки стал темнокожий актер Тайлер Перри. Крестная мать осталась неизвестной. Еще присутствовала мать Меган Маркл Дория Рэгленд. Сообщается, что король Великобритании Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон также были приглашены на церемонию, но не явились.
Еще бы – своими скандальными мемуарами Гарри до глубины души расстроил старших родственников, и пропасть между ними не сомкнется даже ради крохотной девочки.