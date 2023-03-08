Король и Уильям не явились: принц Гарри и Меган Маркл крестили дочь Лилибет

Крестным отцом девочки стал темнокожий актер Тайлер Перри. Крестная мать осталась неизвестной. Еще присутствовала мать Меган Маркл Дория Рэгленд. Сообщается, что король Великобритании Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон также были приглашены на церемонию, но не явились.

Еще бы – своими скандальными мемуарами Гарри до глубины души расстроил старших родственников, и пропасть между ними не сомкнется даже ради крохотной девочки.