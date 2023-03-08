Цветущая малышка: Галкин* показал дочь вместо жены, поздравляя женщин с 8 Марта

46-летний шоумен проиллюстрировал свои пожелания фотографией 9-летней дочки Лизы в цветочном венке. Снимком цветущей супруги Аллы Пугачевой Максим делиться не стал, на фоне сообщений о том, что переехавшая вместе с мужем в Израиль 73-летняя Примадонна выглядит не очень хорошо.

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