Цветущая малышка: Галкин* показал дочь вместо супруги, поздравляя женщин с 8 Марта

8 марта уехавший из России юморист Максим Галкин*, как и множество других артистов, опубликовал в социальных сетях поздравление для милых дам.
«С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!» - написал он.
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Цветущая Лиза Галкина. Фото: соцсети
46-летний шоумен проиллюстрировал свои пожелания фотографией 9-летней дочки Лизы в цветочном венке. Снимком цветущей супруги Аллы Пугачевой Максим делиться не стал, на фоне сообщений о том, что переехавшая вместе с мужем в Израиль 73-летняя Примадонна выглядит не очень хорошо.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.