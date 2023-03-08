«Мы приехали извиняться с цветами, а она не прониклась»: Ивлеева вспомнила, почему перестала общаться с Айзой

Настя Ивлеева стала гостьей YouTube-шоу «Контакты», и ведущий проекта Антон Шастун предложил ей ради ответа на один из вопросов позвонить Айзе Ай (бывшей Долматовой, бывшей Анохиной), которая записана в телефонной книге звезды Интернета.

Ивлеева отметила, что не общается со светской львицей с лета 2020 года, когда у них случился скандал.

«Она была на нас обижена с моей подругой Юлькой (Коваль, - Прим. авт.)… Мы какую-то *** (ерунду, - Прим. авт.) сморозили в Интернете, а она, короче, разобиделась, расфорсила это на весь Интернет. Мы приехали к ней извиняться с цветами! И нам не понравилось, что она как будто бы не прониклась этим нашим поступком. Мы как дети, ты знаешь, мне тридцать лет, я - взрослая баба – приезжаю извиняться перед Айзой за какую-то фигню с цветами… Трэш… И, вроде бы, на этом наше общение закончилось».

В итоге звонить Айзе герои шоу не стали.