«Мама с внучками»: 8 Марта Григорий Лепс показал любимых женщин - матушку и красавиц-дочек

Напомним, с матерью своих дочерей Анной Шаплыковой Григорий развелся в конце 2021 года после 20 лет брака. У них также есть 12-летний сын Иван. А еще у Лепса имеется взрослая дочь Инга от первого брака, которая недавно сделала артиста дедушкой.

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Добавим, что 8 марта певец выступает в «Крокус Сити Холле» вместе со своими коллегами Стасом Михайловым и Эмином Агаларовым с музыкальной программой «Я нравлюсь женщинам».