«Мама с внучками»: 8 Марта Григорий Лепс показал любимых женщин - матушку и красавиц-дочек

8 Марта певец Григорий Лепс показал в социальных сетях своих дорогих женщин. Мама артиста Натэлла Семеновна запечатлелась со своими внучками - 21-летней Евой и 15-летней Николь. Все дамы с шикарными букетами роз.
«Мама с внучками. С Праздником! Счастья! Здоровья! Красоты! И многие лета!» - подписал снимок «счастливый как никто» Лепс.
Мама и дочери Григория Лепса. Фото: соцсети
Напомним, с матерью своих дочерей Анной Шаплыковой Григорий развелся в конце 2021 года после 20 лет брака. У них также есть 12-летний сын Иван. А еще у Лепса имеется взрослая дочь Инга от первого брака, которая недавно сделала артиста дедушкой.
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Добавим, что 8 марта певец выступает в «Крокус Сити Холле» вместе со своими коллегами Стасом Михайловым и Эмином Агаларовым с музыкальной программой «Я нравлюсь женщинам».