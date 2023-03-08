«Ноггано, Успенская, Шуфутинский и The Black Eyed Peas»: Баста вспомнил свой самый странный корпоратив

Рэпер Баста пригласил в свое YouTube-шоу «Вопрос ребром» телеведущего Азамата Мусагалиева, и тот рассказал о своем самом страшном корпоративе в Казахстане. В ответ Вася Вакуленко припомнил, на каких необычных корпоративах доводилось выступать ему.

«День рождения в Казахстане. Выступают: группа «Марсель», Баста и Канье Уэст. Это не шутка, - поделился рэпер. - А один раз я выступал на корпоративе в Питере: Ноггано (альтер-эго Басты с блатными матерщинными песнями, - Прим. авт.), Люба Успенская, Михаил Шуфутинский и The Black Eyed Peas».

«Для этого корпоратива поставили под Питером город из декораций! Я говорю: «А точно надо Ноггано?» Отвечают: «Да». Выхожу петь, а там просто люди взрослые сидят, женщины с красивыми укладками… И мы начинаем хэ-мэ-вэ-пэ (матерщинные песни, - Прим. авт.). Молодняк радуется, а взрослые люди смотрят так…»