«Это очень-очень красивый мужчина, он тоже стоит денег»: Александр Васильев выдал личную тайну Надежды Бабкиной

Историк моды Александр Васильев дал понять, что очень рад за свою коллегу по программ Первого канала «Модный приговор», певицу Надежду Бабкину. С недавних пор она стала ведущей модной программы на НТВ в паре со стилистом Владиславом Лисовцом.

Александр Васильев сообщил, что Надежде Бабкиной, которой в марте исполнится 73 года, надо много работать, ведь у нее большие траты. При этом Васильев нечаянно выдал личную тайну Бабкиной.