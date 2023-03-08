«Это очень-очень красивый мужчина, он тоже стоит денег»: Александр Васильев выдал личную тайну Надежды Бабкиной

Историк моды Александр Васильев дал понять, что очень рад за свою коллегу по программ Первого канала «Модный приговор», певицу Надежду Бабкину. С недавних пор она стала ведущей модной программы на НТВ в паре со стилистом Владиславом Лисовцом.
Александр Васильев сообщил, что Надежде Бабкиной, которой в марте исполнится 73 года, надо много работать, ведь у нее большие траты. При этом Васильев нечаянно выдал личную тайну Бабкиной.
«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», - сказал Александр Васильев.
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Стоит отметить, что Надежда Бабкина замужем официально была один раз и уже давно разошлась. Затем звезду связывали длительные отношения с певцом Евгением Гором. Пара официально не сообщала о разрыве, но уже давно не появляется нигде вместе.
А с недавних пор Надежде Бабкиной приписывают отношения с ее же заместителем в театре «Русская песня» Сергеем Рябовым.
По материалам Woman.ru.
Надежда Бабкина и Сергей Рябов. Фото: соцсети