Насолил бывшей: Омаров в день 40-летия Бородиной устроил сюрприз юной избраннице в центре Москвы – на глазах у всех

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил в день 8 марта сместить фокус внимания подписчиков на свою персону. В международный женский день Ксения Бородина отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось сорок лет, теледива отправилась отмечать это событие с толпой подруг на курорт Роза Хутор. Ксения Бородина в микроблоге демонстрирует, как отжигает в предвкушении вечеринки.

А Курбан Омаров, тем временем, демонстрирует, какого мужчину мечты потеряла Ксения Бородина. Ведь он - о чудо! - способен на сюрпризы и широкие жесты для той, которую действительно любит.

Своей юной возлюбленной Курбан Омаров устроил шоу в центре Москвы - с коробками красных роз, шариками и скрипкой. Вероятно, в его представлении именно так выглядят любовь и романтика.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».