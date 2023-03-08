«Идея отношений меня угнетает»: звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега рассказала, почему ни с кем не встречается

В новом интервью звезда сериала «Уэнсдэй», 20-летняя Дженна Ортега призналась, что она ни с кем не встречается. Как и ее героиня в потоковом хите от Netflix, молодая актриса спокойно относится к парням и не мечтает пока о второй половинке.

«Может быть, я слишком одержима своей работой, но идея отношений меня угнетает. А еще придется быть такой уязвимой с кем-то, и нужно так хорошо узнать кого-то, и чтобы этот кто-то увидел тебя такой, какая ты есть… Мой мозг знает, что мне не нужно думать об этом прямо сейчас», - призналась Ортега журналу Elle.

Правильно, Дженна! Мы ждем тебя во втором сезоне «Уэнсдэй», не отвлекайся на всякие шуры-муры!