Щекастое лицо, брови-ниточки, глаза у переносицы: как выглядела Марина Африкантова на «Доме-2» и какой красоткой стала

Марине Африкантовой сейчас 35 лет. На проект «Дом-2» Марина Африкантова пришла летом 2014 года, когда была 27-летней девушкой.

В то время блондинка выглядела не так дорого и утонченно, как сейчас. У Марины Африкантовой был лишний вес. Девушкой она была пышной и щекастой. В Сети много фотографий Марины Африкантовой того времени.

Пухлые щеки, тонкие брови, глубокая носогубная впадина и близко посаженные к переносицы глаза - тогда и представить себе было невозможно, что из Марины Африкантовой можно сделать ту красавицу, какой она является в свои 35 лет.

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