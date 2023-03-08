Щекастое лицо, брови-ниточки, глаза у переносицы: как выглядела Марина Африкантова на «Доме-2» и какой красоткой стала

Марине Африкантовой сейчас 35 лет. На проект «Дом-2» Марина Африкантова пришла летом 2014 года, когда была 27-летней девушкой.
В то время блондинка выглядела не так дорого и утонченно, как сейчас. У Марины Африкантовой был лишний вес. Девушкой она была пышной и щекастой. В Сети много фотографий Марины Африкантовой того времени.
Пухлые щеки, тонкие брови, глубокая носогубная впадина и близко посаженные к переносицы глаза - тогда и представить себе было невозможно, что из Марины Африкантовой можно сделать ту красавицу, какой она является в свои 35 лет.
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Марина Африкантова тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2014 год/соцсети
Марина Африкантова заметно похудела, ее лицо приобрело утонченность. Щеки ушли, вместо них появились скулы.
Увы, Марине Африкантовой не повезло в личной жизни. Сейчас она переживает настоящую драму. Ей изменил муж. Роман Капаклы чуть ли не на глазах у Марины переспал с Таней Мусульбес. Африкантова уже подала заявление на расторжение брака с Капаклы.